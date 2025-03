Die Spuren von Corona sind nicht mehr sichtbar, aber dennoch vorhanden

Es ist erst fünf Jahre her - und doch dominiert beim Blick auf die Bilder das Gefühl, Corona sei schon sehr lange her. Wir haben vergessen und vielleicht auch einfach verdrängt, welche massiven Einschnitte uns allen zugemutet wurden, um uns vor einem Virus zu schützen, das wir nicht kannten. Anfangs war es so wenig greifbar und nachvollziehbar, wie gefährlich das Virus ist. Später sollten fast alle leidvoll erfahren, dass ein Verwandter oder Bekannter oft rasant schnell an Covid-19 gestorben ist.

