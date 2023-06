Die Zeit für einen Bürgerbeirat in Neuburg ist gekommen

Viele Menschen in der Stadt wollen sich beteiligen und Ideen für Neuburg einbringen. Diese Kreativität der Masse sollte genutzt werden. Ein Beirat wäre ein Anfang.

Optimistische Stimmung herrschte am Campus in Neuburg. Nicht nur, weil es ein Ort ist, der für die Stadt eine gute Zukunft verheißt und die Aussicht auf Tausende Studenten in der Stadt, die Hoffnung auf mehr Lebendigkeit im Zentrum nährt. Nein, es war viel mehr. Menschen, die nicht nur Probleme sehen und Fehler in der Vergangenheit analysieren, sondern Ideen haben und vor allem diese einbringen wollen. Bürgerinnen und Bürger der Stadt verschiedenen Alters. Nicht nur Verwaltung, Stadträte und Händlerinnen diskutierten, sondern ganz normale, interessierte Bewohner dieser schönen Stadt Neuburg.

Das ist ein Fortschritt, denn neue Gesprächspartner haben frische Ansichten und bereichern sich gegenseitig. Diskussionen verengen sich nicht mehr nur auf Parkplätze oder nicht, Bäume oder nicht und neues Pflaster oder nicht. Der Blick weitet sich und automatisch fühlen sich dadurch auch mehr in der Verantwortung oder werden bereit, sich zu engagieren.

Einfach ausprobieren, machen und Raum für Neues schaffen

Dieses Potenzial gilt es zu nutzen. Mit einer Zukunftswerkstatt, deren Ergebnisse am 20. Juni im Stadtrat vorgestellt werden, hat es begonnen. Die Diskussionsrunde am Campus hat das fortgesetzt. Dranbleiben und die Ideen nicht versanden lassen, ist jetzt die Devise. Der Stadtrat muss nicht alles alleine durchdenken, sondern kann Bürger auf Dauer mit ins Boot holen. Der Gedanke, einen Bürgerbeirat zu gründen, wurde schon mal laut ausgesprochen. Also: Einfach machen, ausprobieren und dann konkrete Ideen umsetzen.

