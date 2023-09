Diese vier Erkenntnisse bleiben nach dem NR-Podium zur Landtagswahl

Plus Eine Podiumsdiskussion ist ein fordernder Abend. Doch die Zeit war gut investiert. Denn es gibt vier Erkenntnisse, die jeder nach diesem Abend mitnehmen kann.

Erstens: Es gibt noch Überraschungen. In diesem Fall war es die Grünen-Kandidatin Marina Abstreiter. Unerwartet souverän, sympathisch und inhaltlich klar präsentierte sie sich den Zuschauern. Erfrischend ihr Politikstil, sachlich, aber konfrontativ - vor allem neben den Politprofis Roland Weigert und Matthias Enghuber, die sich auf der Bühne im Paarlauf übten.