Dieser Wahlabend war für Neuburg-Schrobenhausen denkwürdig

Plus Nur in zwei Stimmkreisen haben die Freien Wähler ein Direktmandat geholt. Einer davon ist Neuburg-Schrobenhausen. Es war ein denkwürdiger Wahlabend.

Es ist nicht übertrieben, wenn man in der Region von einem historischen Wahlabend spricht. Soweit man denken kann, war das Direktmandat in der Region in der Hand der Christsozialen. Diese Ära hat am 8. Oktober 2023 ein Ende gefunden.Roland Weigert hat dieses ungeschriebene Gesetz gebrochen und für die Freien Wähler das Direktmandat geholt.

Das ist natürlich ein beispielloser Erfolg für Weigert und für die Freien Wähler. Für seine ambitionierten und bereits öffentlich geäußerten Ziele, ein Ministeramt anzustreben, ist das ordentlicher Rückenwind. Die nächsten Tage werden zeigen, in welches Amt dieser Wind ihn tragen wird.

