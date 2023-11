Dieses Problem kann der Landrat nicht weglächeln

Plus Landrat Peter von der Grün muss endlich eine konstruktive Basis mit den Bürgermeistern finden. Denn sein größter Widersacher klopft bereits an der Tür.

Landrat Peter von der Grün trifft nicht den richtigen Ton. Mit seiner Art der Kommunikation und seinem Verständnis von Zusammenarbeit sind die Bürgermeister schon lange nicht mehr zufrieden. Natürlich würden das öffentlich nie alle zugeben. Doch viele von ihnen sprechen ganz offen aus, dass sie mit dem Landrat keine Basis sehen. Der Unmut ist nicht neu, doch wie es aussieht, könnte es sogar noch unangenehmer werden.

Denn sein Vorgänger und größter Widersacher Roland Weigert will offenbar wieder im Kreistag mitspielen. Nachdem ihm Aiwanger einen hochrangigen Posten in der Regierung versagt hatte, hat er nun wieder Zeit für die Arbeit an der Basis. Jeder politisch Interessierte in Stadt und Land weiß, was Weigert von seinem Parteikollegen hält: absolut nichts. Wenn er nun wieder an den Sitzungen teilnimmt, dann werden sich die 20 Kreisräte in der Freien Wähler-Fraktion sehr bald entscheiden müssen: Spielen sie im Team Roland oder im Team Peter?

