Diskussion um Paul Winter: Jetzt nicht das Gutachten anzweifeln

Plus Der Stadtrat hat über die neuen Details zu Paul Winters Nazi-Vergangenheit diskutiert. Jetzt soll es ein neues Gutachten geben. Das ist nicht der richtige Weg.

Seit gut einer Woche gibt es in und um Neuburg nur ein Gesprächsthema: die Nazi-Vergangenheit des gefeierten Komponisten und Ehrenbürgers Paul Winter. Dass die Meinungen dabei weit auseinandergehen, verwundert kaum. Während sich die einen durch das Gutachten des früheren Kreisheimatpflegers Manfred Veit bestätigt fühlen und eine schnellstmögliche Umbenennung von Schule und Straße sowie die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde fordern, gibt es andere, die wegen der Enthüllungen zunehmend genervt wirken.

Entweder geht es ihnen darum, die Vergangenheit endlich ruhen zu lassen, oder aber ein offensichtlich auf der Hand liegendes Ergebnis, das einen bislang unbescholtenen, honorigen Bürger, noch dazu einen „großen Sohn der Stadt“, plötzlich in ein anderes Licht rückt, gleich wieder ins Gegenteil zu verkehren.