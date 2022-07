Eine eher mal peinliche Sitzung des Neuburger Stadtrates

Plus Es war alles andere als eine gelungene Sitzung des Neuburger Stadtrates. Negativer Höhepunkt waren die Abstimmungen über einen künftigen Ortsbeauftragten für den Stadtteil Sehensand.

Vielleicht schiebt man es einfach auf die Hitze. Dann hätte man wenigstens einen Schuldigen für das gefunden, was sich mitunter am Dienstag im Stadtrat abspielte. Denn das war eher peinlich und ließ selbst so manchen Mandatsträger die Hände über den Kopf zusammenschlagen.

