Enghuber will OB werden: Keine Überraschung, aber auch kein Selbstläufer

Matthias Enghuber will in Neuburger Oberbürgermeister werden. Das hat der CSU-Politiker nun das erste Mal klar formuliert. Das ist eigentlich keine echte Überraschung, auch wenn einige gewettet hätten, dass er als Landrat kandidieren wird. Hätte er dafür echtes Interesse bekundet, seine Partei hätte den eigenen Kreisvorsitzenden auch dafür aufgestellt, so stark ist sein Rückhalt in der CSU. Doch Enghuber entschied sich für das wichtigste politische Amt in seiner Heimatstadt und hat alles danach ausgerichtet. Dass ihn seine Mitglieder auch noch offiziell zum Kandidaten küren, ist so gut wie sicher. Davon ausgehen, dass seine Wahl zum OB ein Selbstläufer wird, darf er aber nicht.

