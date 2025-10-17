Freie Wähler mobilisieren prominente Kandidaten – doch geht alles mit rechten Dingen zu?

Manchmal hat Wahlkampf tatsächlich etwas von einem Fußballspiel. Da wird mit allen Mitteln versucht, sich in die beste Position zu bringen, das Treiben des Kontrahenten gar argwöhnisch beobachtet und nicht mit gesunder Härte gespart. Psychospielchen gehören längst zum Handwerkszeug, denn das Resultat muss am Ende des Tages schließlich passen. Für die Freien Wähler lautete dies schon immer: auf jeden Fall die absolute Mehrheit der CSU im Neuburger Stadtrat zu verhindern.

Stimmenfänger Peter Ziegler nun bei den Freien Wählern

Um dies auch 2026 zu erreichen, hat man sich nun einige bekannte Namen für die Kandidatenliste gesichert, darunter auch den ehemaligen CSU-Stimmenfänger Peter Ziegler; ein Umstand, der den Christsozialen mindestens ebenso weh getan haben muss, wie die Absage von Kickerjungstar Florian Wirtz an den FC Bayern München.

In der durchaus attraktiven Reihung der FW sind auch Namen zu finden, die man bislang eher außerhalb der Stadt verortet hatte. Dass sowohl Kerstin Egerer als auch Florian Linder ihren Zweitwohnsitz in Neuburg gemeldet haben, sei rechtlich kaum zu beanstanden, hob Spitzenkandidat Florian Herold in der Nominierungsversammlung gelassen hervor. Natürlich bleibt dabei die Frage offen, wann genau dies geschehen ist und ob damit die Regeln des kommunalpolitischen Fairplay verletzt wurden.

Kerstin Egerer und Florian Linder sind in Neuburg sehr bekannt

Aber angesichts des Umstandes, dass die Partei-Granden in den vergangenen Wochen und Monaten keineswegs um ihre Aufgabe zu beneiden waren, eine Stadtratsliste mit gleich 40 Frauen und Männern auf die Beine zu stellen, nur weil Neuburg hauchdünn die 30.000-Einwohner-Marke überschritten hat, ist der Schachzug der Freien Wähler irgendwie nachvollziehbar. Immerhin gehören sowohl Egerer als auch Linder zu den bekanntesten Gesichtern Neuburgs. Ein Fakt, mit dem sich durchaus bei Wählerinnen und Wählern punkten lässt.