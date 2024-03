Frust am Neuburger Krankenhaus: Das Personal muss jetzt zusammenstehen

Plus Die Sorgen der Ameos-Kritiker nach der Übernahme des Neuburger Krankenhauses waren offenbar berechtigt. Personal und Patienten zahlen nun den Preis der Privatisierung.

Zwei Jahre ist es her, dass die KJF Augsburg das Neuburger Krankenhaus an die Ameos-Gruppe verkauft hat. Der Frust im Landkreis, der bei diesem Deal leer ausging, war groß. Gleichzeitig wuchsen die Sorgen vor einem privaten Betreiber, der in erster Linie auf das Geld schaut. Schon damals warnte die Gewerkschaft Verdi vor den Folgen einer solchen Privatisierung und vor den Praktiken des Unternehmens mit Sitz in der Schweiz. Zwei Jahre später muss man festhalten: Die Sorgen der Kritiker waren allem Anschein nach berechtigt.

Natürlich braucht es wirtschaftliches Geschick, um in der heutigen Zeit ein Krankenhaus zu betreiben. Nicht umsonst warnt die Deutsche Krankenhausgesellschaft vor flächendeckenden Klinikinsolvenzen. Insgeheim dürfte der klamme Landkreis froh sein, nicht selbst diese Aufgabe stemmen zu müssen. Zumal der Träger Ameos durch seine Erfahrung und breit aufgestellten Strukturen durchaus Vorteile mitbringt. Viele Mitarbeitenden in Neuburg dürften davon wenig spüren. Sie kritisieren die Art und Weise, wie Ameos mit ihnen umgeht. Der Milliardenkonzern gibt sich nach außen gemeinnützig. Doch er kalkuliert knallhart, und das auf Kosten des Personals.

