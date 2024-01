Haushaltsdiskussion in Neuburg: Kulturveranstaltungen stopfen keine Straßen

Plus Die Unterstützung für die Kultur ist in Neuburg erfreulich. Doch wichtige andere Themen bleiben auf der Strecke. So auch der Straßenbau.

Kultur ist etwas Wunderbares, daran besteht kein Zweifel. Eine reiche Kulturlandschaft macht Städte attraktiv und sich Kulturstadt nennen zu dürfen, erfüllt Neuburg zu Recht mit stolz. Doch während man sich im Rahmen der Haushaltsbeschlüsse nun gegenseitig auf die Schulter klopfte, dass man den Wert der Kultur erkannte, blieben andere Themen weitestgehend ungeachtet.

Fährt man in manchen Neuburger Straßen, so findet man mittlerweile mehr Löcher als Asphalt. Da ist es ja schön, wenn in der Stadt Konzerte stattfinden, bleibt das Auto aber bei der Fahrt dorthin irgendwann im Boden stecken, ist wenig gewonnen. Man freut sich nun also, dass mehr Geld da ist, als gedacht und der einzige Bereich, bei dem sofort davon gesprochen wird, Sparmaßnahmen rückgängig zu machen, ist die Kultur. Das mag noch so edel sein, ist leider aber realitätsfremd, wenn man die Bedürfnisse der meisten Bürgerinnen und Bürger im Auge behält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen