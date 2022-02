Infoabend zum Paketzentrum: Gut gemeint, aber schlecht gemacht

Plus Es hätte ein Frage-Antwort-Dialog zum Paketzentrum werden sollen. Doch die Veranstalter vergaloppieren sich und drehen sich mit ihren Argumenten im Kreis.

Mit dieser Veranstaltung hat die Gruppierung „Aktives Weichering“ der Gemeinde einen Bärendienst erwiesen. Auch wenn sie im Grundsatz gut gemeint war: Die Umsetzung hätte schlechter nicht sein können. (lesen Sie dazu den Artikel: Ja zum Paketzentrum - damit Weichering nicht zum "Schlafort" wird)