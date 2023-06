Innenstadt-Ideen abgeschmettert: Der OB sendet ein fatales Signal

Plus 50 Menschen erarbeiten Ideen für die Neuburger Innenstadt, doch OB Bernhard Gmehling schmettert die Vorschläge einfach ab. Diese Haltung ist bedenklich. Ein Kommentar.

Innenstädte stehen vor einer existenziellen Krise. Der Onlinehandel gefährdet den Fortbestand von Einkaufsstraßen, wie wir sie kennen, massiv. Diese Entwicklung wird man kaum aufhalten können. Trotzdem ist die Haltung, die Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der jüngsten Stadtratssitzung an den Tag legte, bedenklich.

Im Rahmen der "Zukunftswerkstatt" haben 50 Menschen Ideen erarbeitet, wie die Innenstadt attraktiver werden könnte. Nicht alle werden umzusetzen sein. Doch das Stadtoberhaupt schmetterte die Vorschläge generell ab, und betonte, dass man sich auf den Kopf stellen könne, doch an der schwierigen Lage der Innenstädte würde man nichts ändern. Ein fatales Signal. Mit dieser Argumentation befördert der OB die Stadt in eine Opferrolle, anstatt aktiv zu gestalten und sich der Krise entgegenzustellen.