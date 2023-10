Warum der Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen jetzt als AfD-Hochburg gilt

Plus Im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen holt die AfD 17,3 Prozent und fährt damit das zweitstärkste Ergebnis in Oberbayern ein. Damit stellt sich zwangsläufig eine sehr schmerzhafte Frage.

Am Tag nach der Wahl ist Wunden lecken angesagt. Nicht nur wegen des historischen Wahlsieges von Roland Weigert (FW) in einem Landkreis, der - so lange die Menschen zurückdenken können - schon immer von der CSU im Landtag vertreten worden ist. Sogar schon vom Ministerpräsidenten.

Zu verdauen gibt es auch das Ergebnis der AfD. Und es ist eines, dass wohl noch länger schwer im Magen liegen wird. Fast sechs Prozent mehr als 2018 und zweitstärkstes Ergebnis in allen oberbayerischen Stimmkreisen. Logisch, dass die AfD triumphiert. Neuburg-Schrobenhausen gilt jetzt wohl offiziell als AfD-Hochburg. Wie also dem Rechtsruck begegnen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

