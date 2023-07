Kreiskrankenhaus braucht Geld: Dieser Sparkurs ist ein Armutszeugnis

Plus Der Landkreis muss das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus finanziell unterstützen. Das ist richtig, aber der Preis dafür ist eine bittere Pille - vor allem für die Bürger.

Auf der Prioritätenliste eines Krankenhauses steht schon lange nicht mehr das Wohl des Patienten. Es geht mittlerweile nur noch um eines: Geld verdienen. Patienten sollen so wenig wie möglich kosten und so viel Geld, wie nur möglich, bringen. Doch diese Rechnung geht nicht auf, und statt dickem Konto gibt es millionenschwere Defizite - die auch die Häuser in Neuburg und Schrobenhausen jedes Jahr erwirtschaften. Als wäre das nicht schlimm genug, müssen das am Ende die Bürger auf bittere Weise ausbaden.

Eigentlich ist die Finanzierung der Krankenhäuser Aufgabe des Bundes, doch der lässt die Landkreise und Kommunen eiskalt im Regen stehen, wie die aktuelle Lage des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses zeigt. Seit Monaten wird in Berlin versucht, eine Krankenhausreform auf die Beine zu stellen - vergeblich. Auch wenn noch kein Ergebnis feststeht, sickern immer wieder die Worte Kürzungen, Einsparungen und auch Schließungen durch. Letzteres droht Schrobenhausen zwar nicht, es macht die Lage aber nicht besser.

