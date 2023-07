Flüchtlinge in Neuburg: Kritik an Einwanderung darf kein Tabu werden

Plus Migration hat Neuburg verändert. Doch darüber offen zu sprechen, traut sich kaum jemand. Dabei ist es gefährlich, das Thema zu tabuisieren.

Es ist ein heikles Thema. Doch es ist ein Thema, das die Menschen in Neuburg massiv beschäftigt. Da ist die Leserin, die erzählt, dass sie nach den Vorfällen mit pöbelnden Migranten im Brandlbad lieber an den See zum Schwimmen geht. Die Nächste berichtet, dass sie nach dem Schloßfest lieber gemeinsam mit Bekannten nach Hause gelaufen ist. Der Ton in der Stadt habe sich geändert, es sei keine Seltenheit mehr, dass alle um einen herum eine fremde Sprache sprechen. "Irgendwie komisch."

Bei der Recherche über das Thema Flüchtlingsunterkunft fallen viele solcher Bemerkungen, die Menschen erzählen, dass ihnen diese Entwicklung nicht gefällt. Sie zeigen sich ernüchtert darüber, dass es mittlerweile nötig ist, im Brandlbad auf verschiedenen Sprachen um Respekt zu bitten.

