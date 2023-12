Kulturförderungen dürfen nicht nach „Nasenfaktor“ der Stadträte gehen

Plus Der Kompromiss zu den Kulturförderungen in Neuburg ist wichtig. Denn die eilig durchgewunkenen Kürzungen für Kammeroper und Co. waren weder nachhaltig noch gerecht.

Der Kompromiss, die geplanten Zuschüsse für die Neuburger Kulturträger wenigstens noch einmal auf den Prüfstand zu stellen, ist richtig und enorm wichtig für die Glaubwürdigkeit einer Stadt, die sich immer wieder gerne das Beiwort „Kultur“ ans Revers heftet. Denn die im Finanzausschuss eilig durchgewunkenen Kürzungen für Kammeroper, Birdland oder Ensemble del Arte waren offenbar eher von dem Wunsch getrieben, möglichst schnell ein unpopuläres Problem von der Backe zu bekommen, als nach nachhaltigen und vor allem gerechten Lösungen zu suchen. An dieser Entwicklung sind die Stadträte selbst schuld.

Eine Reihe von Äußerungen vor der Abstimmung Ende November zeugen gelinde gesagt nicht gerade von herausragender Sachkenntnis oder gesteigertem Interesse, sich einem Sachverhalt objektiv und ergebnisoffen zu nähern. So wurden mitunter Stammtischparolen ungeprüft übernommen, um Kulturträger in ein schlechtes Licht zu rücken, oder altbekannte Vorurteile über handelnde Personen aufgewärmt, anstatt einmal ein Konzert persönlich zu besuchen. Tatsächlich aber gehörten besagte Veranstaltungsorte in den vergangenen Jahren nicht gerade zu den Lieblingsadressen der gewählten Volksvertreter.

