Leben im Online-Modus: Will ich das alles noch?

Manchmal kommt es mir so vor, als sei der Mensch für den digitalen Fortschritt nicht gemacht. Vielleicht aber bin ich es, die nicht mehr mitkommt, die bereits mit Mitte 40 zu unflexibel wird und sich immer öfter denkt: Braucht’s das denn wirklich alles?

Ich sage es wirklich ungern: Aber mich beschleicht immer öfter das Gefühl, dass früher vieles einfacher war – oder zumindest überschaubarer. Die Liste der Dinge, die es zu tun und zu wissen müssen gibt, wird ständig länger. Zeit zum Denken, zum Setzenlassen, will sich kaum noch einer gönnen. Meinung ist gefragt – jetzt, ungefiltert, am liebsten über die sozialen Netzwerke, damit alle Welt sie sehen, teilen und sich vorzugsweise darüber echauffieren kann. Denn es ist en vogue, sich zu empören, zu kritisieren, zu lästern und über andere zu urteilen. Im allgemeinen Getöse wird nur gehört, wer brüllt. Und das tun mittlerweile ziemlich viele.

Nie gab es so viel zugängliches Wissen, und noch nie wussten wir so wenig. Früher haben wir das Fenster aufgemacht, heute fragen wir Alexa, wie das Wetter ist. Das Internet sagt uns, was wir essen, wie wir leben und ob wir uns impfen lassen sollen. So versuchen wir, am Puls der Zeit zu bleiben. Unser Leben hat einen Rhythmus, bei dem man mit muss – sonst ist man draußen, nicht up-to-date, von vorgestern.

Ich weiß nicht, ob es klug oder das Eingeständnis einer Schwäche ist, das digitale Tempo nicht mithalten zu wollen. Ich weiß aber, dass es etwas mit uns macht. Es verändert uns – ob zum Besseren, das sei dahingestellt. Wenn man mit Bernd Fürleger spricht, der mit seinen 40 Jahren Berufserfahrung wahrlich weiß, wie sich der Wandel der Zeit bemerkbar gemacht hat, dann kommt man schon ins Grübeln. Wir haben noch nie soviel Zeit durch die digitalen Errungenschaften geschenkt bekommen – und haben gleichzeitig noch nie so viel Zeit mit ihnen vergeudet.

