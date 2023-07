Leerstandsmanagement: Neuburg kann es sich nicht leisten, es nicht zu versuchen

Plus Neue Ideen werden gerne abgeschmettert. Doch der Leerstand in der Unteren Altstadt hat ein Ausmaß, das die Stadt nicht mehr ignorieren kann.

Florian Herold, Stadtrat der Freien Wähler, ist schon oft mit unkonventionellen Ideen aufgefallen. Seinen Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters mit Lego-Steinen zu illustrieren, ist vielen noch in Erinnerung. Aber das sollte nicht den Blick verbauen auf eine Idee, die es wert ist, ergebnisoffen diskutiert zu werden.

Auch wenn die Details noch geklärt werden müssen - die Idee, neue Geschäfte finanziell für einen Zeitraum zu unterstützen, hat es verdient nicht gleich pauschal abgelehnt zu werden. Vorschläge dürfen nicht einfach im Keim erstickt werden. Denn Neuburg kann es sich nicht mehr leisten, das Offensichtliche zu ignorieren. Es muss weiter etwas für die Untere Altstadt getan werden, sonst versinkt sie gar im Dornröschenschlaf.