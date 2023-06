Long-Covid-Zentrum könnte Aushängeschild für die Neuburger Ameos-Klink werden

Plus Noch steckt das neue Angebot in den Kinderschuhen, doch die Chancen stehen gut, dass aus dem Long-Covid-Zentrum für Jugendliche ein Erfolg werden kann.

Erst seit Januar ist Dr. Daniel Vilser Chefarzt der Neuburger Kinderklinik. Sein Wechsel aus Jena hat sicher viele überrascht. Von einer renommierten Uniklinik mit großer Forschungseinheit und Fördergeldern vom Bund an eine kleine Einrichtung auf dem Land nach Neuburg wechseln, die noch dazu ein paar stürmische Jahre hinter sich und einen neuen Besitzer hat - da fragen sich sicher nicht wenige, wie das wohl gekommen ist.

Vilser selbst hat darauf eine klare Antwort: Nicht die Wissenschaft sei es, was ihn an seinem Beruf reize, sondern die Arbeit am Menschen, an einer Klinik. Und: "Es gibt nicht viele Kliniken, die ein so breites Spektrum bieten, wie Ameos in Neuburg und Ingolstadt", sagt er selbst.

