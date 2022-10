Michael Wittmair muss zurücktreten - oder der OB ihn in die Schranken weisen

Plus Michael Wittmair blamiert sich im Neuburger Stadtrat einmal mehr bis auf die Knochen. Entweder er tritt zurück, oder der OB muss ihn in die Schranken weisen.

Wer dachte, dass sich Michael Wittmair durch den Gegenwind im Stadtrat in seinem Ton mäßigen wird, wurde am Dienstagabend auf verstörende Art und Weise eines Besseren belehrt. Der ehemalige OB-Kandidat wütete wie eh und je – und blamierte sich einmal mehr bis auf die Knochen.