Mit Angriff auf OB Gmehling schadet das Aktionsbündnis sich selbst

Plus Donaubrücke oder nicht – das ist in Neuburg zur Gretchenfrage geworden. Doch das Niveau der Auseinandersetzung hat Schlagseite bekommen.

Die Auseinandersetzung um das Thema "Zweite Donaubrücke" hat Schlagseite bekommen. Die Brückengegner scheinen ihren Fokus nun auf die persönliche Ebene zu verlegen und schießen gegen den Neuburger Oberbürgermeister. Der Vorwurf, dieser würde bewusst die Öffentlichkeit und die Regierung von Oberbayern täuschen wollen, ist keine Lappalie. Mit diesem Vorgehen schadet das Aktionsbündnis aber weniger dem OB, als vielmehr sich selbst.

Schon inhaltlich hakt der Vorwurf. Vielleicht wählte tatsächlich im Oktober 2023 jemand, der in Oberhausen wohnt und in Rennertshofen arbeitet, während der Brückensperrung der Staustufe Bertoldsheim den Weg über die Elisenbrücke. Doch das sind Einzelfälle und verfälschen die Datenerhebung in irrelevantem Maße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen