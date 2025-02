Nach Wahlen im Raum Neuburg: Die letzte Chance für die Parteien der Mitte

Diese Bundestagswahlen waren ein Fest der Demokratie, erst recht im nördlichen Neuburg-Schrobenhausen. Mehr als 87 Prozent der Wahlberechtigten vor Ort gaben ihre Stimme ab – das war ein echtes Statement. Doch die außergewöhnlich hohe Wahlbeteiligung ist auch ein Indikator für die Sorgen der Menschen um die Zukunft des Landes. In den vergangenen Jahren hat sich offenbar ein großer Frust angestaut, der sich nun in den Ergebnissen widerspiegelt. Die Ampel-Parteien wurden massiv abgestraft. Die rechten und linken Ränder legten deutlich zu. Und die Union bekommt die Verantwortung für einen politischen Neuanfang.

AfD legt im Raum Neuburg um mehr als das Doppelte zu

Es dürfte so etwas wie die letzte Chance für die Parteien der Mitte sein, die Probleme des Landes zu lösen. Sollte dies misslingen, wird die AfD ihren Siegeszug fortführen und immer mehr politische Verantwortung bekommen, auch in den kommunalen Gremien. Wozu die Partei innerhalb von wenigen Jahren imstande ist, zeigen alleine die Zahlen aus dem Landkreis. Innerhalb von vier Jahren hat sich hier die Zustimmung für die AfD mehr als verdoppelt.

Vor Kraft strotzend werden sie auch bei der Kommunalwahl aufrüsten und versuchen, mit Kandidaten Rathäuser oder das Landratsamt zu erobern. Die Vertreter werden sich nicht mehr verstecken, die AfD ist angesichts der Stimmverteilung jetzt keine Randgruppe mehr, sondern salonfähig.

AfD-Abgeordnete nun im Bundes- und im Landtag

Die Blauen vertreten die Region jetzt nicht nur im Bundestag, sondern auch im Landtag – und sind damit in den großen Parlamenten so präsent wie keine andere Partei. Gerade die Neuburger CSU wird dies schmerzen. 2023 flog Matthias Enghuber, der sich vor Ort in vielfacher Weise engagiert, völlig überraschend aus dem Landtag. Mit Christin Gmelch steigt nun eine AfD-Vertreterin, die sich bisher kaum öffentlich gezeigt hat, quasi aus dem Stand nach München auf.

Das mag unfair anmuten, doch so funktioniert Demokratie. Es gibt nur einen Weg, das Vertrauen einer breiten Masse zurückzugewinnen: Den Menschen zuhören – auch und vor allem denjenigen, die an die Ränder abgerutscht sind – und Lösungen finden.