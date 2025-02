Neuburg hat kein Konzept für den Stadtverkehr der Zukunft

Das Verkehrswunder von Neuburg? Drei Tage lang musste die Ampel an der Kreuzung Monheimer-Ingolstädter Straße nach dem Busunfall abgeschaltet werden, drei Tage lang floss der Verkehr wie am Schnürchen. Und das Verblüffende: Selbst Fußgänger und Radler kamen überwiegend zu ihrem Recht, weil die meisten Autofahrer erstaunlich vorsichtig, konzentriert und achtsam agierten. Natürlich kann dieses Provisorium kein Normalzustand sein und OB Bernhard Gmehling verweist zu Recht auf die schlimmen Unfälle an besagter Kreuzung. Dennoch wirft der aus der Not gebotene Testlauf eine sehr grundsätzliche Frage auf: Wo will Neuburg überhaupt hin?

Reinhard Köchl

Stadtverkehr

Testlauf