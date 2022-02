Innenstadt-Entwicklung: Neuburg ist auf einem vielversprechenden Weg

Plus Neuburg packt endlich an und will mit einem zukunftsweisenden Konzept seine Innenstadt beleben, ihr eine verloren gegangene Attraktivität zurückzugeben. Die Chancen dafür stehen gut.

Es tut sich was in der Innenstadt von Neuburg. Endlich, möchte man sagen. Tatsächlich wird es Zeit, den vielen Worten in den vergangenen Jahren auch Taten folgen zu lassen. Denn das Neuburger Zentrum hat neue Impulse dringend nötig, um wieder an Attraktivität und Anziehungskraft zu gewinnen. Die jetzt eingeschlagenen Wege wecken die berechtigte Hoffnung, dass dies am Ende auch gelingt. Eine moderne, Jung und Alt ansprechende Innenstadt, die multifunktional ausgerichtete sein wird, ist das richtige Ziel der jetzt konkret ins Auge gefassten Maßnahmen.

