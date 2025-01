Neue Gewerbeflächen: Das sind gute Nachrichten für Neuburg

Neuburg braucht Geld, denn es hat viel vor und möchte sich weiter viel leisten: Von der Sanierung kaputter Straßen über Großprojekte wie die Erweiterung der Grundschule am Englischen Garten oder den Erhalt der Schwimmbäder - das alles kostet. Es muss also Geld reinkommen in die Stadtkasse - nicht nur durch den Anteil der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen. Denn auf dem Posten der Gewerbesteuer ist - sagen wir mal - noch Luft nach oben.

Zuletzt beherrschten vor allem schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft die Schlagzeilen. Firmen wie Wipag zogen ganz weg, die Firma Weigert hat zum Jahresende geschlossen. Andere Firmen siedelten in Nachbar-Gemeinden ab und nahmen die Gewerbesteuer gleich mit. Grund dafür war fast stets der gleiche: In Neuburg gibt es für Unernehmer keinen Platz, um zu wachsen.

Dass sich das nun zeitnah ändern soll, sind wirklich gute Nachrichten. Nicht nur für die Firmen in der Region, sondern für jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin. Denn Neuburg muss mehr Geld einnehmen, um seine Lebensqualität zu halten und wichtige Investitionen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt zu tätigen.

Nur mit Hartnäckigkeit und in kleinen Schritten können heute größere Flächen entwickelt werden. Dass es funktioniert, hat die Arbeitsgruppe um Johann Habermayer nun gezeigt. Spürbare Freude über sprudelnde Gewerbesteuer wird sich allerdings wohl erst unter einem neuen Oberbürgermeister einstellen.