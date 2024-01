Neue Volkskrankheit Long Covid: Betroffene müssen ernst genommen werden

Plus Die neue Long-Covid-Gruppe des TSV Neuburg ist ein wichtiges Vorreiter-Angebot in der Region. Betroffene dürfen nicht stigmatisiert werden.

Experten bezeichnen Long Covid als neue Volkskrankheit. Im Gegensatz zu Diabetes, Bluthochdruck und Co. sind die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aber alles andere als erforscht. Deshalb ist es wichtig, die Betroffenen ernst zu nehmen, um das neue Krankheitsbild, das sich in so vielen unterschiedlichen Ausprägungen zeigen kann, genauer kennenzulernen. Es liegt auch und vor allem an Ärztinnen und Ärzten, solche Patienten nicht zu stigmatisieren. Mediziner sollten offen darüber sprechen, dass sie nach nur wenigen Jahren Forschung nicht jedes Symptom genau erklären können - Hauptsache, sie reden ihren Patienten nicht ein, dass diese sich ihre Beschwerden nur einbilden.

Long-Covid-Gruppe des TSV Neuburg ist Vorreiter-Angebot in der Region

Die neue Long-Covid-Gruppe des TSV Neuburg ist ein Vorreiter-Angebot in der Region, das Betroffenen helfen kann, wieder Kraft zu tanken - sowohl körperlich als auch mental. Es ist zu hoffen, dass mehr solcher Anlaufstellen entstehen. Denn auf Dauer geht es nicht nur um das persönliche Wohlergehen des Einzelnen, sondern auch um gesamtgesellschaftliche Auswirkungen dieser Krankheit. Wer aufgrund von Corona-Spätfolgen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt arbeiten kann, belastet das ohnehin angespannte Gesundheitssystem und die Wirtschaft. Deshalb braucht es eine gut finanzierte Forschung einerseits und Reha-Angebote wie das in Neuburg andererseits.

