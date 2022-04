Kommentar

vor 3 Min.

Neuem Träger der KJF Kliniken Neuburg nicht nur mit Skepsis begegnen

Plus Die Schweizer Gruppe Ameos vereint in ihren Reihen professionelles Wissen und Handeln. Für die Kliniken St. Elisabeth in Neuburg kann das auch eine Chance bedeuten.

Von Manfred Rinke

Mit der Art und Weise, wie der Trägerwechsel vollzogen wurde, stellte sich die Katholische Jugendfürsorge in Augsburg zwar zweifelsohne selbst ein Armutszeugnis aus. Es wäre jetzt aber unfair und unklug, den neuen Gesellschafter vorschnell mit Vorurteilen zu begegnen.

