Parken in der Altstadt: Gegen den Kontrollverlust

Beinahe ließe sich dieser Kommentar über die Parksituation in der Neuburger Altstadt auf einen Satz reduzieren: „Alle Fahrzeuge ohne ND-Kennzeichen raus aus der Oberen Altstadt!“ Die Angelegenheit ist aber vielschichtiger, eine mögliche Lösung ebenso – und dennoch steht fest, dass es ein Problem mit der Parksituation dort oben gibt.

Überspitzt formuliert ist die Altstadt Neuburgs größter kostenloser Parkplatz und genau so wird sie auch benutzt. Von Besucherinnen und Besucher kultureller Veranstaltungen von weit außerhalb, von Menschen aus dem näheren Umkreis, die in der Innenstadt zum Einkaufen gehen und nicht zuletzt - auch das gehört zur Wahrheit - von Altstadtbewohnern, die gerne auch mal ihre Anhänger und Wohnwägen wochenlang dort stehen lassen.

Die berechtigten Interessen von Anwohnern, kulturellen Angeboten, der Gastronomie und der dort beheimateten Stadtverwaltung werden wohl niemals so zu berücksichtigen sein, dass alle glücklich werden. Das muss aber auch nicht sein. Was sich in der Oberen Altstadt aber dringend ändern muss, ist der Kontrollverlust, dem sich die Stadt dort selbst ausgeliefert hat und der die Anwohner letztlich am härtesten trifft.

Dafür braucht es ein praktikables Konzept, das im Stadtrat auszuhandeln ist und die kreative Mitarbeit aller Mandatsträger benötigt. Und selbst wenn die Regelungen in der Ingolstädter Altstadt nicht als Vorbild taugen, so tut es zumindest die Vorgehensweise, nämlich alle Interessen an einen Tisch zu bringen und eine Lösung zu finden, mit der alle leben können.