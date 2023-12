Pro Gendern: Sprache ist die Basis für Toleranz

Plus Sprache ist Ausdruck von gesellschaftlicher Veränderung und anders herum. Das kann man nicht verbieten oder aufhalten. Deshalb sollte weiter gegendert werden - aber jeder, wie und wie viel er will.

Natürlich ist Veränderung anstrengend. Neue Wörter sind anstrengend, das erfahren Schülerinnen und Schüler jeden Tag, wenn sie eine Sprache lernen. Und ja, die Gesellschaft muss auch dazulernen - nämlich, dass wir in einer Welt leben, die nicht von vorne herein alles in Kategorien "typisch Mann" oder "typisch Frau" einteilt. Denn es gibt auch Menschen, die sich weder als das eine noch als das andere fühlen.

Studien belegen, dass eine geschlechterneutrale Sprache die Gesellschaft offener und toleranter macht. Gebrauchen können wir das. Außerdem stecken wir schon längst in dem Veränderungsprozess. Und es liegt bei jedem selbst, wie viel und vor allem wie er gendert. Sternchen und Doppelpunkt müssen nicht sein.

