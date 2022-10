Ständige Beschimpfungen: Der Ton von Michael Wittmair geht gar nicht

Plus Michael Wittmair überschreitet mit seinen persönlichen Beschimpfungen im Neuburger Stadtrat regelmäßig Grenzen. Deshalb ist der aktuelle Vorstoß vieler Stadträte ein wichtiges Zeichen.

Es ist gut und wichtig, dass sich Stadträte kritisch mit der Stadtpolitik auseinandersetzen – dafür ist man als Volksvertreter gewählt. Doch politisches Engagement darf nicht umschlagen in wüste Beschimpfungen.