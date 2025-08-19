Zum Huba-Streit: „Ein schnelles Ende sollte jetzt im Fokus stehen“

Zweifelsfrei stand die Huba-Baustelle unter keinem guten Stern. Es wurden Fehler in der Kommunikation gemacht, auch der gegenseitige Umgang aller Parteien miteinander hätte konstruktiver sein können. Dass sich im Laufe der Maßnahmen auf den jeweiligen Seiten Ärger angestaut hat, ist verständlich. Doch nun sollte es am wichtigsten sein, diesen Ärger herunterzuschlucken und alles daranzusetzen, die Baustelle zu einem schnellen Ende zu bringen.

Anna Hecker

86633 Neuburg

Streitfall