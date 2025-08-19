Icon Menü
Kommentar: Streit um die Huba-Baustelle in Neuburg muss schnellstmöglich beigelegt werden

Komentar

Zum Huba-Streit: „Ein schnelles Ende sollte jetzt im Fokus stehen“

Die Huba-Baustelle in Neuburg wird durch Streitfälle gebremst, dabei wäre ein Abschluss jetzt die einzige Lösung. Ein Kommentar.
Anna Hecker
Von Anna Hecker
    • |
    • |
    • |
    Die Huba-Baustelle muss endlich zu einem Ende kommen. Sonst wird sie das Nachbarschaftsverhältnis nur weiter vergiften. Foto: Anna Hecker

    Zweifelsfrei stand die Huba-Baustelle unter keinem guten Stern. Es wurden Fehler in der Kommunikation gemacht, auch der gegenseitige Umgang aller Parteien miteinander hätte konstruktiver sein können. Dass sich im Laufe der Maßnahmen auf den jeweiligen Seiten Ärger angestaut hat, ist verständlich. Doch nun sollte es am wichtigsten sein, diesen Ärger herunterzuschlucken und alles daranzusetzen, die Baustelle zu einem schnellen Ende zu bringen.

