Warum die SPD in der Region Neuburg so am Boden liegt

Plus Die Probleme der SPD in Neuburg sind nicht nur bundespolitisch, sondern auch hausgemacht. Es fehlt an klaren Standpunkten zu regionalen Reizthemen und vor allem: an neuen Gesichtern.

Kein auch nur halbwegs demokratisch gesinnter Mitbewerber kann sich darüber freuen, dass die SPD derart am Boden liegt. Der Niedergang der ältesten deutschen Volkspartei steht repräsentativ für einen gravierenden Wandel im politischen Koordinatensystem. Eine besorgniserregende Entwicklung, die früher oder später jeden treffen kann. Doch in der Region liegen die Probleme auch in den eigenen Reihen.

Die Neuburger Genossen zählten noch um die Jahrtausendwende zu den Motoren der Stadtpolitik, waren im Rathaus zeitweilig mit bis zu acht Stadträten vertreten und setzten mit Persönlichkeiten und Bürgermeistern wie Heinz Betscher, Horst Gutjahr, Michael Kettner, Fritz Jakobfalvy oder Horst Winter nachhaltige Akzente.

