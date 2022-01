Paketzentrum: Warum in Weichering falsche Erwartungen geweckt wurden

Plus Monatelang hat man auf die Ergebnisse von Gutachten gewartet. Dass die Ergebnisse vorerst niemand sehen darf, war offenbar klar, wurde aber nie kommuniziert.

Das von der Gemeinde Weichering gut gemeinte Ratsbegehren hat einen denkbar schlechten Start genommen. Der Gemeinderat wollte die Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidung mit ins Boot holen, doch jetzt dürften sich manche von ihnen getäuscht fühlen, weil sie auf Informationen hofften, die es jetzt in dieser Form nicht gibt. Zumindest noch nicht. Denn Bürgermeister Thomas Mack verspricht in den nächsten Wochen Antworten auf die brennendsten Fragen.