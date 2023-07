Was das Neuburger Schloßfest so einzigartig macht

Plus Das Neuburger Schloßfest ist vorbei - und wieder war es ein einmaliges Ereignis. Doch es ist anders, als so viele historische Feste. Was genau den Unterschied macht, beschreibt Barbara Wild in ihrem Kommentar.

Wahrlich - es war ein Fest. Nach vier Jahren wieder Schloßfest feiern zu können, war schlicht und einfach eine große Freude. Und wohin man auch blickte, dieses Glück wieder ausgelassen, in Gewand gekleidet mit alten und neuen Bekannten anstoßen zu können - es schien aus jedermanns Gesicht zu strahlen. Neuburg kann es noch, die Stadt hat einmal mehr ein rauschendes Fest gefeiert.

In der wunderschönen Kulisse der Oberen Altstadt, mit Kreativität und Herzblut so vieler Neuburgerinnen und Neuburger, mit Durchhaltevermögen der Organisatoren und die Vernunft der Gäste, friedlich zu feiern, ist ein Schloßfest gelungen, auf das die Bürger dieser Stadt und alle Beteiligten stolz sein können. Anders als bei so vielen historischen Festen ist es eines, das aus der Bürgerschaft heraus lebt und wächst. Weder eine Agentur noch ein Stadtmarketing organisiert hier. Das Neuburger Schloßfest ist sozusagen selbstgemacht und handverlesen.

