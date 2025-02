Wer abtreibt, hat es schwer genug

Keine Frau macht sich die Entscheidung gegen ihr ungeborenes Baby leicht. Im Gegenteil: Die betroffenen Frauen hadern oft lange damit. Das zeigen Gespräche mit Beratungsstellen und Ärzten. Wer sich also für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, hat in der Regel gute Gründe - auch wenn das eigene Leben oder das des Kindes nicht bedroht und man nicht Opfer eines Verbrechens geworden ist. Folglich war der Beschluss des Aufsichtsrats des Ingolstädter Klinikums überfällig. Denn eine weite Fahrt ist Frauen, die teils völlig auf sich allein gestellt sind, weil sie sich niemandem anvertrauen können, ist in dieser sensiblen Situation nicht zuzumuten.

