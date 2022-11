Kommentar

18:30 Uhr

Windräder auf dem Hainberg: Flugsicherheit steht über allem

Plus Die Luftwaffe lehnt erneut den Bau von Windrädern auf dem Hainberg zwischen Neuburg und Rennertshofen ab. Das ist schwer zu verstehen – und dennoch plausibel.

Von Manfred Rinke

Wie bereits vor zehn Jahren hat das Bundesamt für Infrastruktur in Bonn den Bau von Windrädern auf dem 530 Meter hohen Hainberg erneut abgelehnt. Die Luftwaffe sieht angesichts von dann nötigen Anpassungen für den zehneinhalb Kilometer entfernten Flugplatz in Zell "verheerende Einschränkungen" für den Flugbetrieb. In Zeiten wie diesen eine Entscheidung, die spaltet.

