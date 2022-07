Windräder auf dem Hainberg: Wo ein Wille, da ein Weg

Plus Die Stadt Neuburg will auf dem Hainberg Windräder errichten. Das wollte sie schon vor zehn Jahren und scheiterte damit. Jetzt sollte alles daran gesetzt werden, damit dies auch realisiert werden kann.

Neuburg ist das Thema wichtig. Mit dem Windrad-Projekt auf dem Hainberg könnten rund 20 Prozent des benötigten jährlichen Strombedarfs in der Stadt abgedeckt werden. Der Standort auf dem Areal des Studienseminars an der Grenze zur Marktgemeinde Rennertshofen würde sich auch deshalb anbieten, weil er abseits der Zivilisation liegen würde. Im Fall Hainberg sind aber nicht direkte Nachbarn ein Problem. Es geht vielmehr darum, dass sich die auf dem Berg in den Himmel ragenden Windräder und die Eurofighter auf der neun Kilometer entfernten Basis in Neuburg-Zell nicht in die Quere kommen.

