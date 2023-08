Zukunft Kreiskrankenhaus: Der Landrat muss mehr kommunizieren

Plus Noch ist die Zukunft des Schrobenhausener Kreiskrankenhauses nicht entschieden. Dennoch muss der Landrat besser kommunizieren.

Es wird noch einige Zeit ins Land gehen, bis feststeht, wie es mit dem Schrobenhausener Kreiskrankenhaus in Zukunft weitergeht. Doch das Signal aus München ist vielversprechend, Ende des Jahres soll auch der Förderantrag beim Ministerium auf dem Tisch liegen. Die Richtlinien besagen, dass in diesem Verfahren das Kreiskrankenhaus der Auftraggeber ist. Es ist also nur logisch, dass dort die Fäden zusammenlaufen und auch, wie in einem Vergabeverfahren üblich, ein ausgewähltes Gremium die Entscheidungen trifft.

Dennoch braucht es hier zwingend mehr Transparenz. Auch wenn das noch keine Entscheidung bedeutet und sämtliche Details nochmals in einer Klausurtagung besprochen werden sollen: Es kann und darf nicht sein, dass der Kreistag scheinbar nicht ausreichend darüber informiert ist. Die Thematik in den Sitzungen der Fraktionssprecher zu behandeln ist richtig, aber nicht genug. Es geht hier um ein Millionenprojekt, um die Zukunft der Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises und hier müssen die Entscheidungsträger zwingend im gesamten Prozess mitgenommen werden.

