Zum Weltfrauentag: Frauen haben’s leichter, als manche glauben mag

Plus Warum unsere Autorin der Meinung ist, dass es hierzulande bereits Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt.

Als Frau hat man’s nicht leicht. Das wird uns am heutigen Weltfrauentag wieder einmal vor Augen geführt. Wir verdienen weniger als Männer, sind seltener in Führungspositionen zu finden, sind stärker von Altersarmut betroffen und haben überdies auch noch das schlechtere Bindegewebe. Stichwort Cellulitis. Wir Frauen müssen kämpfen – um Gleichberechtigung, um berufliche Anerkennung, um eine Sprache, die endlich auch die weibliche Form beim Namen nennt. Bei all dieser Benachteiligung müsste ich schon erschöpft sein, wenn ich morgens aus dem Bett steige. Doch stattdessen bin ich dieser ganzen Diskussion einfach nur überdrüssig und habe es satt, dass mir Frauen erzählen, wie unterdrückt ich mich in dieser patriarchischen Welt eigentlich fühlen müsste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

