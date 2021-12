Zweifel an Corona-Impfungen: Gensbergers Argumentation ist völlig daneben

Plus Mit seiner impfskeptischen Nachricht im Bergheimer Gemeindeblatt überschreitet Bürgermeister Tobias Gensberger eine Grenze. Seine Argumentation ist teils fragwürdig, teils völlig daneben.

Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger ist ein Freund von klaren Worten – das ist gut so. Mit seiner aktuellen Nachricht im Gemeindeblatt überschreitet Gensberger jedoch eine Grenze.