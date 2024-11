Faschingsumzug und Bundestagswahl: Muss der Gaudiwurm verschoben werden?

Der Termin steht eigentlich schon lange fest, seit zwei Wochen laufen die Anmeldungen: Am 23. Februar soll sich in Neuburg endlich wieder der Gaudiwurm durch die Straßen schlängeln, der traditionelle Faschingsumzug, den die Neuburger Burgfunken zusammen mit der Stadt und dem Stadtmarketing veranstalten. Doch seit kurzem steht auch ein anderer Termin fest: Am 16. Dezember will Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen, Neuwahlen sollen ebenfalls am 23. Februar stattfinden.

