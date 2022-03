Konstanza/Neuburg

Nahe der ukrainischen Grenze: So geht es den Neuburger Soldaten in Rumänien

Plus Knapp 80 Soldaten des Neuburger Luftwaffengeschwaders sind derzeit in Rumänien. Wie die Lage ist, welch hochrangiger Besuch vor Ort war und was die Truppe vom Krieg in der Ukraine mitbekommt.

Von Katrin Kretzmann

Knapp zwei Wochen sollte sie eigentlich dauern, die NATO-Mission „enhanced Air Policing South“ in Rumänien, an der Soldatinnen und Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg teilnehmen. Doch im Zuge der russischen Angriffe in der Ukraine wurde der Einsatz am Luftwaffenstützpunkt Mihael Kogalniceanu in der Nähe der Stadt Konstanza am Schwarzen Meer verlängert und mit weiteren Kräften sowie sechs Eurofightern aufgestockt. Wie die Lage vor Ort ist, auch mit Blick auf den Krieg im Nachbarland, berichtet Swen Jacob, Kommandeur des deutschen NATO-Kontingents im Gespräch mit unserer Redaktion.

