Demenz frühzeitig erkennen: Kostenfreie Tests für Senioren

Am Donnerstag, 30. Januar, findet in Neuburg ein Demenz-Screening-Tag statt. Bürgerinnen und Bürger aus Neuburg und Umgebung können ihre Gedächtnisleistung kostenfrei und mithilfe eines wissenschaftlichen Kurztests überprüfen lassen. Das Angebot bietet das Digitale Demenzregister Bayern (digiDEM) an und richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die bei sich selbst eine Verschlechterung des Gedächtnisses wahrgenommen oder bei denen nahestehende Personen ein Nachlassen der geistigen Leistungsfähigkeit bemerkt haben.

Demenzerkrankungen werden nach wie vor zu wenig diagnostiziert. Gleichzeitig wird die Demenzdiagnose meist sehr spät und häufig erst bei fortgeschrittener Symptomatik gestellt. Eine Demenz betrifft nicht nur die Erkrankten. Auch pflegende Angehörige, Nachbarn und Bekannte sind von der Krankheit betroffen – sie begleiten und pflegen oft viele Jahre. Deshalb sind eine Aufklärung und Gedächtnistests wichtig.

Kostenfreier Demenztest am Geriatriezentrum Neuburg dauert 15 Minuten

Dabei ist es für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und ihre An- und Zugehörigen von großer Bedeutung, frühzeitig Gewissheit zu haben: „Je früher eine Demenz erkannt wird, desto früher lernen Menschen mit Demenz und ihre An- und Zugehörigen mit den Krankheitssymptomen umzugehen“, erklärt Prof. Dr. med. Peter Kolominsky-Rabas. Der Neurologe ist einer der Projektleiter von digiDEM Bayern. Der kostenfreie wissenschaftliche Kurztest inklusive kurzer Beratung dauert 15 bis 20 Minuten und liefert erste Hinweise darauf, ob eine weitere Abklärung notwendig und sinnvoll ist.

Wer seine Gedächtnisleistung überprüfen lassen möchte, meldet sich bei Melitta Grgic vom Geriatriezentrum Neuburg unter der Telefonnummer 08431/580105 (von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr) an oder vereinbart einen Testtermin per E-Mail an melitta.grgic@gzn.de. Es werden Termine zwischen 10 und 16 Uhr vergeben.

Interessierte, die beim Sehen und Hören eingeschränkt sind, werden dringend darum gebeten, ihre Seh- und Hörhilfen mitzubringen. Ohne diese Hilfsmittel kann der Gedächtnistest nicht durchgeführt werden. (AZ)