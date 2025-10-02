Kostenlose HIV-Tests in Neuburg: Testwoche zur Aufklärung und Prävention

Die Zahl der Menschen, die sich neu mit HIV infizieren, steigt in Deutschland wieder an. Laut der Deutschen Aidshilfe wurden allein im Jahr 2023 rund 2300 neue HIV-Diagnosen gemeldet. Deshalb hat das Gesundheitsamt in Neuburg und in Schrobenhausen jetzt eine Testwoche organisiert. Jeder kann sich anonym, kostenlos und schnell auf HIV untersuchen lassen.

Die Testwoche findet von Montag, 6. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, statt. In diesen Tagen bietet das Gesundheitsamt zusätzlich zu den regulären Labortests kostenlose HIV-Schnelltests an. Es wird kein Termin benötigt und der gesamte Ablauf dauert nur etwa 15 Minuten.

HIV-Testwoche in Neuburg und Schrobenhausen: Das sind Termine und Orte

Das Gesundheitsamt bietet die kostenlosen Testungen zu folgenden Zeiten an:

Neuburg: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr – ohne Termin, einfach vorbeikommen.

Schrobenhausen: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr – ebenfalls ohne Termin.

Nachmittags sind Tests nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

So funktioniert der Schnelltest: Nach einem kleinen Piks in den Finger wird ein Tropfen Blut entnommen. Dieser Tropfen wird, ähnlich wie beim Coronatest, in einen Testträger gegeben. Nach etwa zehn Minuten liegt das Ergebnis vor – diskret und sicher. Alle Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht. „Jeder sollte seinen HIV-Status kennen. Wer HIV frühzeitig erkennt, kann mit einer Therapie ein völlig normales Leben führen“, betont Dr. Johannes Donhauser, Leiter des Gesundheitsamts Neuburg.

HIV ist ein menschliches Immunschwäche-Virus, das das Immunsystem angreift. Bleibt es unbehandelt, kann die Krankheit AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ausbrechen. Diese zerstört das Immunsystem. Man kann mit HIV leben und AIDS verhindern, wenn man rechtzeitig behandelt wird.

Kostenlose und anonyme Tests auf HIV in Neuburg und Schrobenhausen

Und falls ein Schnelltest positiv ausfällt? In diesem Fall wird direkt vor Ort eine Blutprobe entnommen, die in einem spezialisierten Labor zur Bestätigung untersucht wird. Betroffene können im Gesundheitsamt sofort ein vertrauliches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen und werden bei Bedarf an spezialisierte Fachstellen weitervermittelt.

HIV ist heute dank moderner Medikamente sehr gut therapierbar, informiert das Gesundheitsamt. Wer frühzeitig mit der Behandlung beginn, habe keine gesundheitlichen Nachteile im Alltag – und schützt auch andere, denn unter Therapie ist HIV nicht mehr übertragbar. Der Schlüssel ist: Früh erkennen und früh handeln. Bei Fragen steht Ihnen das Gesundheitsamt gerne zur Verfügung, telefonisch unter 08431/57-500 oder per E-Mail an gesundheitsamt@neuburg-schrobenhausen.de. (AZ)