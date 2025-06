Unfall in Neuburg: Auto kollidiert mit Kradfahrer bei Abbiegevorgang

Bei einem Unfall in Neuburg ist eion Auto mit einem Kradfahrer kollidiert. So geht es aus einem Polizeibericht hervor. Am Freitag, 28. Juni, gegen 10.40 Uhr, wollte ein 58-jähriger Neuburger mit seinem Auto auf der Münchener Straße nach links auf das Gelände der dortigen Autowaschanlage einfahren. Hierbei blieb er kurzzeitig auf der Fahrbahn stehen. Als er seinen Abbiegevorgang nach links wieder aufnahm, übersah er einen links neben ihm befindlichen 37-jährigen Kradfahrer, welcher zwischenzeitlich zum Überholen ausgeschert war.

Unfall in Neuburg: Auto kollidiert bei Abbiegevorgang mit Kradfahrer

Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und zog sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Das Motorrad musste aufgrund der Schäden abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Am Auto entstand ein Streifschaden von rund 2500 Euro. (AZ)