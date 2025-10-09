Klinik Dr. Maul insolvent: Keine Übernahme durch Stadt oder Klinikum Ingolstadt

Wie steht es um die Zukunft der Ingolstädter Klinik Dr. Maul? Mitte August hatte das traditionsreiche Krankenhaus am Rande der Ingolstädter Innenstadt Insolvenz angemeldet, weil es in finanzielle Schieflage geraten war. Nun ist klar: Weder die Stadt Ingolstadt noch das Klinikum werden den Klinikbetrieb dort weiterführen. Das haben Behörden am Donnerstag mitgeteilt.

Insolvenz der Klinik Dr. Maul: Keine Übernahme durch Stadt und Klinikum Ingolstadt

Stadtrat und Klinikum-Aufsichtsrat haben demnach am Mittwochabend in einer Sitzung beschlossen, die insolvente Privatklinik nicht zu übernehmen. Grund dafür sei, dass die Voraussetzungen für eine wirtschaftlich tragfähige Integration derzeit aufgrund der Herausforderungen in der Krankenhauslandschaft nicht gegeben seien, heißt es weiter. Auch könne man sie in absehbarer Zeit aufgrund bundespolitischer Vorgaben der Krankenhausreform nicht schaffen. Das stehe nach den bisherigen Prüfungen fest.

Die private Maul-Klinik in Ingolstadt gibt es seit mehr als 90 Jahren. Neben dem Ingolstädter Klinikum ist sie das einzige Krankenhaus in der Stadt. Sie ist spezialisiert auf die Fachrichtungen Chirurgie und Gynäkologie. Neben rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind auch 20 Kooperationsärzte am Krankenhaus tätig. Allein in der Notaufnahme werden jährlich über 15.000 Patientinnen und Patienten notfallmedizinisch versorgt.

Eine Weiterführung der Privatklinik als Betriebsteil des Ingolstädter Klinikums, wie von vielen erhofft, sei aufgrund der derzeit geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen unmöglich, teilt die Stadt Ingolstadt mit. Die Klinik Dr. Maul müsste als eigenständiges Fachkrankenhaus weiterbetrieben werden. „Dies ist dem Klinikum weder organisatorisch noch personell zu wirtschaftlichen Bedingungen möglich“, heißt es in der Mitteilung.

Petition für Erhalt der Klinik Dr. Maul in Ingolstadt: 15.000 Unterschriften

In einer Petition an Oberbürgermeister und Stadtrat der Stadt Ingolstadt hatten seit Anfang September mehr als 15.000 Menschen den Erhalt der Klinik Dr. Maul für eine weiterhin gut funktionierende Patientenversorgung gefordert. Weitere Adressaten waren das bayerische Gesundheitsministerium, der Bezirk Oberbayern und die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns. Die Argumentation der Unterzeichner: Bereits jetzt sei die Notaufnahme am Klinikum Ingolstadt stark überfüllt, Wartezeiten seien extrem lange. „Wie soll das werden, wenn noch 15.000 Menschen im Jahr zusätzlich versorgt werden müssen?“

Der Ingolstädter Stadtrat sowie der Aufsichtsrat des Klinikums Ingolstadt halten dagegen: Die ambulante Notfallversorgung und die stationäre Versorgung der Patienten im Raum Ingolstadt könne das Klinikum weiterhin auf hohem Niveau sicherstellen – unabhängig von einem Erwerb der Klinik Dr. Maul. Sollte es notwendig werden, werde das Klinikum Ingolstadt in Zukunft weitere Kapazitäten schaffen, räumlich und durch den Aufbau von medizinischem Personal, heißt es.

Die Klinik Dr. Maul, das einzige private Krankenhaus der Stadt in der Nähe des Nordbahnhofs, ist derart in Finanznöte geraten, dass seit Mitte August ein Insolvenzverwalter beauftragt ist. Die Insolvenz in Eigenverwaltung soll dazu beitragen, dass sich die Klinik möglichst in Eigenregie sanieren kann. Auf Patientinnen und Patienten habe die Insolvenz bislang keine Auswirkungen, heißt es in einer Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters Hubert Ampferl von der Nürnberger Kanzlei Dr. Beck und Partner.