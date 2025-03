Landjugendball in Biding: Feiern bis in die frühen Morgenstunden

„Die Masken sind toll, die Stimmung fantastisch und alles läuft friedlich ab.“ So fiel die Zwischenbilanz gegen 22 Uhr von Hausherr Manfred Meier zum Landjugendball 2025 in der Bidinger Meier-Halle aus. Die Landjugend und die Ortlfing-Bidinger „Bettschoner“ hatten das landwirtschaftlich genutzte Gebäude erneut in einen Faschingstempel verwandelt. Auch in seiner 49. Auflage war der größte Maskenball in Burgheims Gemeindegrenzen wieder ein Besuchermagnet der fünften Jahreszeit.

Die Band „Jolly Sound“ heizt den Jecken auf dem Bidinger Landjugenball ordentlich ein

Auf den ausgewiesenen Parkplätzen erkannte man an den Nummernschildern, dass der Bidinger Landjugendball Jecken aus einem Radius von mindestens 50 Kilometern anzieht. Sehr zur Freude von Michael Golling, dem „Capo“ der Auf- und Abbautruppe. „Erfreulich viele Besucher haben das diesjährige Motto auch für ihre Kostümierung gewählt“, fiel Golling schon am Halleneingang auf. Die Organisatoren entschieden sich für „Mario Kart“, den Rennfahrer aus dem bekannten Nintendo-Spiel. Auf das musikalische Gas drückte in der Halle die Band „Jolly Sound.“ Sie brachte mit einem breiten Repertoire vom „Traum von Amsterdam“ über die Rolling Stones bis zur symbolischen Bobfahrt ihr Publikum auf Betriebstemperatur.

Wer sich dabei ausgepowert hatte, suchte die lange Bar entlang der Halle zum „Auftanken“ auf oder ging in das Bistro, das schnell gut gefüllt war. Viele Einheimische verlegten ihr Abendessen gleich nach Einlass dorthin, um später dann Platz für die Maskerer zu schaffen. Die scheuten auch heuer keinen Aufwand, um den Landjugendball zu einem qualitativ hochwertigen Maskenball zu machen. Auffällig dieses Mal, dass besonders viele Gruppen den Ball besuchten. Hervorstechend war eine große Schar „gefräßiger Krokodile“, die es allerdings bei einer „Drohkulisse“ beließen. Ein erfrischender Blickfang war ein Trio Quallen, das sich nicht nur im Wasser wohlfühlte. Die drei jungen Damen verrieten, dass sie den Heimweg nach Dezenacker zu Fuß antreten werden. Eher erst auf den zweiten Blick war Burgheims Bürgermeister Michael Böhm im Bistro zu erkennen. Schwarz, wie seine politische Gesinnung, war sein Gesicht.

Cowboys, US-Cops und die „Ladies Liberty“ – viele Kostüme in Biding kamen aus Übersee

Die wohl „weiteste Reise“ hatte die doppelte Freiheitsstatue wohl hinter sich. Von Liberty Island im New Yorker Hafen kam sie nach Biding, um ausgiebig Fasching zu feiern. Ob sie von Donald Trump die Nase voll haben, verrieten die „Ladies Liberty“ nicht. Ihre Fackeln ließen sie allerdings leuchten. Wasser ist der Segen der Feuerwehr, sagte sich der Jugendwart der Burgheimer Feuerwehr, Thomas Blei. Er schlüpfte in das Kostüm eines Freibeuters der sieben Meere und hatte prompt zwei „Meerjungfrauen“ im Schlepptau. Auf der Tanzfläche, wie auch der Empore, tummelte sich so ziemlich alles, was man sich im Fasching vorstellen kann. Giraffen flirteten mit Fliegenpilzen, Cowboys und Indianer tummelten sich friedlich in der Prärie, US-Cops „wachten“ über das ausgelassene Treiben, die Bienen Maja, Rotkäppchen und bärtige Zwerge vertraten die Märchenwelt und zahllose kreative Fantasiekostüme mischten sich unter das Jeckenvolk.

Noch einmal so richtig rund ging es, als die Besucher des nächtlichen Faschingsumzugs aus Bäumenheim, größtenteils mit Bussen, in Biding eintrafen. Da hatte das Personal am Halleneingang alle Hände voll zu tun, nicht zuletzt mit den Ausweiskontrollen. Auch dabei gab es keine Zwischenfälle, meldete Michael Golling um Mitternacht. Bei „voller Hütte“ mutierte die Meier-Halle zu einem Epizentrum des Faschings bis in die frühen Morgenstunden. Für Golling war der diesjährige Landjugendball auch eine gelungene Generalprobe für das Jubiläum im nächsten Jahr. Dann feiern Landjugend und Bettschoner die 50. Ausgabe mit ihren Jecken. Doch zunächst übernehmen am Faschingsdienstag die Kinder das Kommando beim traditionellen Kinderball in der Meier-Halle. Ab dem kommenden Wochenende „ruht“ das Inventar wieder für ein Jahr im Depot.