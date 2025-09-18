Förder-Posse um Mädchen-Umkleide: Wie die Feuerwehr Heinrichsheim tricksen musste

Öffentliche Projekte stehen und fallen mit Fördergeldern. Das ist im Großen so, wie man aktuell an den Planungen für eine zweite Donaubrücke in Neuburg sieht, aber auch im Kleinen. Das musste nun die Freiwillige Feuerwehr Heinrichsheim erfahren. Die wollte eigentlich „nur“ Damen-Umkleiden im Feuerwehrhaus einrichten. Das Vorhaben erwies sich als überraschend komplex. Eineinhalb Jahre haben die Beteiligten daran getüftelt, wie sie diese Umkleiden bekommen, mit einer Förderung. Dank einer kreativen Lösung waren sie nun erfolgreich.

Andreas Zidar

86633 Neuburg

Feuerwehr