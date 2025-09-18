Icon Menü
Kreative Lösung der Feuerwehr Heinrichsheim: Damen-Umkleiden trotz Förderlücke

Neuburg-Heinrichsheim

Förder-Posse um Mädchen-Umkleide: Wie die Feuerwehr Heinrichsheim tricksen musste

Die Heinrichsheimer Feuerwehr braucht Damen-Umkleiden, die werden aber nicht gefördert. Also fanden die Beteiligten eine kreative Lösung, um Umkleiden und Fördergelder zu bekommen.
Von Andreas Zidar
    Die Feuerwehr in Heinrichsheim braucht Umkleiden für weibliche Mitglieder.
    Die Feuerwehr in Heinrichsheim braucht Umkleiden für weibliche Mitglieder. Foto: Nathalie Schwensfeier

    Öffentliche Projekte stehen und fallen mit Fördergeldern. Das ist im Großen so, wie man aktuell an den Planungen für eine zweite Donaubrücke in Neuburg sieht, aber auch im Kleinen. Das musste nun die Freiwillige Feuerwehr Heinrichsheim erfahren. Die wollte eigentlich „nur“ Damen-Umkleiden im Feuerwehrhaus einrichten. Das Vorhaben erwies sich als überraschend komplex. Eineinhalb Jahre haben die Beteiligten daran getüftelt, wie sie diese Umkleiden bekommen, mit einer Förderung. Dank einer kreativen Lösung waren sie nun erfolgreich.

