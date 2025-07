Malen, Trommeln, Singen und Spielen: Im August startet die Sommerakademie

Das Schloßfest mit seinem Trubel und seinen Festivitäten ist noch nicht lange vorbei, da kündigt sich schon wieder ein besonderes Event in Neuburg an. Die Sommerakademie wird vom 3. bis 16. August nicht nur die Altstadt mit jeder Menge Kreativität und mit der Lust am Malen, Zeichnen, Trommeln, Singen, Theaterspielen und Musik erfüllen.

Bereits zum 47. Mal führt dieser Höhepunkt der Kulturstadt Neuburg 246 Erwachsene und 171 Kinder zusammen. Einige Teilnehmer kommen bis aus China und Kanada, aus zahlreichen Ländern Europas. Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen sind viele aus Neuburg und der näheren Umgebung. Die Dozenten für die insgesamt 29 Kurse sind oft international gefragte Spitzenkönner ihres Metiers – wie etwa der Cellist Alexander Suleiman, die Sängerin Emma Kirkby, die Gambenvirtuosin Friederike Heumann, der Jazz-Pianist Andreas Feith oder der Maler Uli Zwerenz, um nur einige zu nennen.

In Marstall, im Rathausfletz, im Boxenstall, in der Amalienschule, in den Räumen der VHS oder im Gymnasium – überall wird in den zwei Wochen gemalt, gezeichnet, wird Zink, Posaune, Saxofon, Schlagzeug, Klavier oder Gambe gespielt. Erstmals gibt es auch einen sehr begehrten Malkurs unter freiem Himmel für Landschaftsbilder (geleitet von der Dozentin Miriam Wahl von der Uni Marbach). Zehn Kinder und Jugendliche studieren das Theaterstück „Die Welle“ ein, das am 16. August dann vor Publikum zu bewundern ist. Andere Kinder und Jugendliche sind bei einem Kurs „Was verbirgt sich darunter...“ mit Feuereifer dabei. Hier geht es etwa um Fragen wie „Was ist unter unserer Haut, wie tief ist das Meer, wie weit reichen Graswurzeln?“ Als Dozenten sind hier Studenten der Meisterklassen des Salzburger Mozarteums am Werk.

Sommerakademie in Neuburg: Dozenten kommen aus der ganzen Welt

Gerade die Kinderkurse sind ein hochkreatives Element der Akademie, sagten Kulturamtschefin Marieluise Kühnl und Kulturreferentin Gabriele Kaps bei einem Pressegespräch. „Es ist herzerwärmend, mit welcher Begeisterung die Kleinen bei der Sache sind und auf welch tolle Ideen sie kommen.“ Kaps fügte hinzu, sie habe selbst bei zwei Gesangskursen von Emma Kirkby „eine große persönliche Bereicherung erfahren, für die ich dankbar bin“. Sie sei ein großer Fan der Sommerakademie, auch wenn es im Stadtrat nicht nur Befürworter dieser Veranstaltung gebe.

Kulturamtschefin Kühnl sagte, der Aufwand der Stadt liege in diesem Jahr insgesamt bei etwa 230.000 Euro, durch Teilnehmergebühren stehen dem Einnahmen von 160.000 Euro gegenüber. Diese Gebühren wurden leicht erhöht, ebenso die Honorare der Dozentinnen und Dozenten. Das effektive Defizit, Personalkosten herausgerechnet, konnte wie vom Stadtrat gewünscht unter 60.000 Euro gehalten werden.

Diese Summe ist in den Augen von Marieluise Kühnl, Gabriele Kaps und Rudolf Ruhstörfer vom Förderverein leicht zu rechtfertigen. „Neuburg hat hier gegenüber Städten ähnlicher Größe ein hervorragendes kulturelles Angebot, die Nebeneinnahmen durch Teilnehmer, Dozenten und Gäste sind beachtlich und der Werbeeffekt durch die Sommerakademie ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, fügte Gabriele Kaps hinzu.

Vier Gruppen für Biagio-Marini-Wettbewerb in Neuburg ausgewählt

Wegen der sehr späten Ferien in Bayern ist 2025 die Teilnehmerzahl etwas niedriger als vergangenes Jahr. Die Kursgebühren sind spürbar, besonders für Familien mit mehreren beteiligten Kindern, Kaps regte an, in den nächsten Jahren vielleicht über Stipendien für die Kleinsten nachzudenken.

Zum Rahmenprogramm der Akademie gehören wieder die Dozenten-Konzerte (Klassik, Alte Musik, Jazz) am 3. August, am 5. und am 9. August, die Teilnehmerkonzerte, ein Boule-Turnier am Samstag, 9. August, um 17 Uhr auf dem Karlsplatz und eine Ausstellung im Fürstengang ab dem Eröffnungstag am 3. August. Die Schau nennt sich 4711, „das hat nichts mit einem Duftwasser zu tun“, so Marieluise Kühnl. Der Titel spielt auf 47 Jahre Sommerakademie an und weist darauf hin, dass 11 Dozenten ausstellen. Gemälde, Comics, Skulpturen und vieles mehr ist zu sehen.

Für den Biagio-Marini-Wettbewerb sind diesmal vier Gruppen vorausgewählt worden. Letztes Jahr waren es sieben Bewerber, was zu einer sehr langen Beratung der Jury führte und vom Publikum fast zu viel Geduld verlangte. Diesmal dürfte es etwas schneller gehen.

Infos zum Programm über kultur@neuburg-donau.de, ein Prospekt mit den Highlights der Sommerakademie liegt ab sofort in der Touristeninfo und im Bücherturm bereit.